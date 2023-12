Secondo il leader ceceno in esilio dietro l’attacco di Hamas c’è Putin

Secondo il sito di Rainews: “Dietro a quanto successo in Medioriente c’è la mano di Putin. Il suo obiettivo è quello di distogliere l’attenzione del mondo dall’Ucraina”. Rainews cita una dichiarazione a LaPresse di Akhmed Zakaev, capo dell’opposizione cecena in esilio e primo ministro della Repubblica Cecena di Ichkeria.

“Putin ha un ruolo diretto in questo conflitto. Lo ha spinto lui tramite i collaboratori di Kadyrov (attuale leader ceceno, ndr), che hanno legami con i Paesi musulmani. I leader di Hamas, come abbiamo visto nella loro recente visita a Mosca, sono in continuo contatto con il regime di Putin. È riuscito a eliminare la guerra in Ucraina dalle prime pagine dei giornali di tutto il mondo nonostante continui a uccidere civili tutti i giorni con i suoi bombardamenti”, ha aggiunto Zakaev che in questi giorni si trova a Roma.

(9 dicembre 2023)

