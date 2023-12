Les ballets Trockadero de Montecarlo, al Teatro Duse l’11 dicembre

Dopo i successi del tour primaverile, a grande richiesta tornano in Italia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (o semplicemente Trocks). Lunedì 11 dicembre alle ore 21, infatti, la straordinaria compagnia americana, composta da soli uomini in grado di coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità, sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna.

Divenuti un fenomeno di culto internazionale, gli spettacoli dei Trocks sono impertinenti e esilaranti, ma sempre rispettosi delle regole canoniche e del grande repertorio del balletto classico. Non a caso la compagnia è apprezzata tanto dalla critica quanto dal pubblico più vasto e popolare. Il tratto distintivo de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo è saper accentuare con affetto, ironia e intelligenza i tratti più iconici del balletto, gli incidenti più comuni, le isterie delle più celebri étoiles, ottenendo un risultato dissacrante e irresistibile. All’ironia si affianca una tecnica perfetta eseguita da ballerini che, senza apparente fatica e difficoltà, volteggiano su scarpette da punta giganti con le loro solide fisicità maschili, avvolte in vaporosi tutù. Così, questi danzatori professionisti interpretano tutti i ruoli possibili, trasformandosi in cigni, spiritelli acquatici, romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane.

Valorizzando e celebrando lo spirito della danza come forma d’arte, i Trocks deliziando gli spettatori di tutto il mondo dal quasi mezzo secolo. Sono, infatti, nati nel 1974 in una sala off-off- Broadway dalla passione di un gruppo di danzatori che si divertivano a mettere in scena la parodia di balletti tradizionali en travesti. Da allora, i Trocks hanno conquistato la ribalta internazionale, portando la loro originalità e il loro eccellente talento artistico in oltre 600 città di 40 Paesi in tutto il mondo.

AL TEATRO DUSE

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

Lunedì 11 dicembre 2023 | ore 21

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

(5 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata