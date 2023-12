Al Teatro Dehon, Lucia Mascino presenta “Il Sen(n)o”. Il 14 dicembre

Lucia Mascino torna al Teatro Dehon di Bologna giovedì 14 Dicembre ore 21 con “Il Sen(n)o”, un testo di Monica Dolan dall’enorme successo inglese che debutta per la prima volta in Italia, tradotto da Monica Capuani con la regia di Serena Sinigaglia. Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta?

Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo. Un monologo volutamente sfidante, Il Sen(n)o ci conduce nell’esplorazione di un tema terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura.

Lucia Mascino, attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore che popolare, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra i quali: 4 candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023.

“Quando ho letto il testo un anno fa, ho pensato che fosse urgente portarlo in scena. Abbiamo impiegato un anno con Serena per addentrarci in una materia così toccante, complessa e piena di riverberi come la manipolazione continua della nostra identità che viviamo, immersi come siamo, in modelli di marketing più che in situazioni reali, e come questa manipolazione sia ancora più violenta e fuori controllo nella zona dell’infanzia e dell’adolescenza”, dice Lucia Mascino.

Lucia Mascino in IL SEN(N)O

di Monica Dolan

titolo originale The B*easts

traduzione Monica Capuani

scene Maria Spazzi

adattamento e regia Serena Sinigaglia

(3 dicembre 2023)

