Al Teatro delle Moline “Chi Resta”, dal 28 novembre al 10 dicembre

Una figlia attraversa l’esperienza dolorosa della perdita della madre: è il racconto di Chi resta, il nuovo lavoro firmato da Matilde Vigna attrice due volte Premio Ubu e Premio Eleonora Duse 2021 (Menzione d’onore come attrice emergente), alla sua seconda prova da autrice e regista dopo il successo di Una riga nera al piano di sopra, qui affiancata nell’ideazione del progetto e nella regia da Anna Zanetti. Interprete, insieme a Vigna, nel ruolo della madre è Daniela Piperno, nome noto del teatro e cinema italiani.

La produzione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, in collaborazione con La Corte Ospitale e con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, sarà in scena in prima assoluta al Teatro delle Moline di Bologna dal 28 novembre al 10 dicembre.

I video sono di Federico Meneghini, le musiche originali, composte a partire dal testo, di spallarossa in dialogo con il progetto sonoro di Alessio Foglia e il disegno luci di Umberto Camponeschi.

Nella collana Linea, pubblicata da ERT / Teatro Nazionale e Luca Sossella editore, uscirà Sopravviverci. Due pezzi sulla perdita, che comprende il testo Una riga nera al piano di sopra, candidato al Premio Ubu 2022 come Miglior novità drammaturgica italiana, e Chi resta. La collana Linea è curata da Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono.

Mercoledì 6 dicembre, dopo lo spettacolo, la critica teatrale e docente Rossella Menna e Matilde Vigna presenteranno il volume.

Teatro delle Moline

Via delle Moline, 1/b, Bologna

dal 28 novembre al 10 dicembre

Chi resta

ideazione e regia Matilde Vigna, Anna Zanetti

con Daniela Piperno, Matilde Vigna

(21 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata