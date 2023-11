Tre arresti in città per tentato furto

Nella tarda serata del 18 novembre, intorno alle ore 22, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti per il reato di tentato furto aggravato. Gli Agenti del Commissariato Due Torri – San Francesco sono intervenuti in via Vittoria in quanto, su linea 113, giungeva una segnalazione di tre soggetti intenti ad armeggiare con fare sospetto su un punteggio, verosimilmente per asportare materiale elettrico.

Giunti sul posto, gli operanti notavano due uomini per strada con presumibile funzione di “palo”, i quali alla vista degli operatori tentavano di allontanarsi, ma venivano immediatamente fermati ed identificati anche grazie all’aiuto di un altro equipaggio nel frattempo intervenuto in ausilio; il terzo uomo veniva invece individuato sul ponteggio, dove stava tentando invano di nascondersi. I tre soggetti, tutti cittadini rumeni di età compresa tra i 22 e i 35 anni, incensurati, venivano tratti in arresto per tentato furto aggravato. Per gli stessi il P.M. ha disposto il rito direttissimo.

(19 novembre 2023)

