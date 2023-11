DAMSLab/Teatro presenta “Elizabeth I, Sorry for what?”, dal 23 al 26 novembre

Giulia Spattini, giovane autrice e componente del collettivo Balletto Civile, debutta al DAMSLab/Teatro di Bologna dal 23 al 26 novembre, con il nuovo lavoro ELIZABETH I Sorry for what?, che la vede regista e interprete, insieme al danzatore Paolo Rosini. In un incontro di box diviso in tre round, Spattini racconta il personaggio storico ed emblematico di Elisabetta I: una sfida tutta interna alla coscienza della futura regina d’Inghilterra, fra la propria identità di donna e la responsabilità del governo del paese. Un destino che Elizabeth non aveva immaginato né desiderato e al quale sa tuttavia di dovere sottostare.

Il linguaggio scenico è frutto della commistione di danza, parola, canto, musica, firmata da Guido Affini che amplifica anche i più piccoli gesti, ed è ampiamente influenzato dal cinema quanto dalla pittura, per dare vita al ritratto di una donna portatrice di dilemmi e di pensieri ancora oggi brucianti. Un conflitto che cresce intorno all’identità della Regina, in quanto giovane donna, che nella casualità della successione si è trovata tra le mani un potere che mai nessun uomo le avrebbe legittimato.

Giovedì 23 novembre al termine dello spettacolo seguirà un incontro pubblico con la compagnia.

Giulia Spattini è danzatrice e performer. Nel 2011 si laurea al DAMS di Bologna e dallo stesso anno è membro permanente della compagnia Balletto Civile, come danzatrice, insegnante e creatrice. Oltre a lavorare come interprete in compagnia, dal 2019 comincia un percorso autoriale. Nello stesso anno vince una menzione speciale al Festival Pindoles di Barcellona con lo spettacolo Longing For di cui è autrice e interprete, il Premio della Critica Direction Under 30 e il Premio PNP Spettatori Mobili con lo Spettacolo HER-ON, scritto insieme ad Alessandro Pallecchi.

