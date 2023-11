Quelli che non sapendo fare opposizione a casa propria la vogliono fare a casa d’altri

di Giovanna Di Rosa

Lascia francamente sconcertati l’ultima decisione politica del PD della segretaria Schlein che per opporsi al protocollo d’intesa tra Edi Rama e Giorgia Meloni ha deciso di chiedere al Congresso dei Socialisti europei di Malaga, che il premier albanese venga espulso dal gruppo. Non bastano le misure spot del Governo. Ci vogliono anche quelle dell’opposizione. Per equilibrare, diciamo.

Assistiamo dunque all’ennesima misura inconcludente di un partito che veleggia, nonostante uno zoccolo duro del 20% di elettorato, verso un’inconsistenza inquietante con la segretaria che naviga in solitaria bonaccia che sembra allontanarla sempre più dalla politica reale d’opposizione a un governo che vara misure vergognose e contro il quale la frase a tavolino da recitare a favore di telecamera serve a poco, convinta di essere una centometrista da primato del mondo. “Puntiamo al 2027” quando il paese ha bisogno di un’opposizione sensata oggi, è francamente troppo poco.

Tutta Italia è paese, sembra dire la politica: siccome non possiamo agire a casa nostra cerchiamo d’agire in casa d’altri. E via improvvisando….

(9 novembre 2023)

