Al via la X Edizione del Festival di Limes

Anche quest’annocon il tradizionale appuntamento di Palazzo Ducale:dedicati ai temi salienti dell’attualità geopolitica con esperti italiani e stranieri, protagonisti degli eventi che concorrono a definire la nostra epoca e il posto dell’Italia nel mondo. Questa edizione marca un doppio traguardo: dieci anni di Festival e trent’anni dinata nel 1993 sull’onda del “terremoto” indotto dalla fine della guerra fredda. Occasione speciale per affrontare un tema –– che porterà ad interrogarsi su forze e debolezze, limiti e potenzialità della presenza italiana nello scacchiere internazionale. Sulla scia dell’omonimo volume di Limes che uscirà contemporaneamente al Festival, si cercherà di derivare dalle analisi geopolitiche alcune proposte concrete per affrontare le questioni che più urgono. Quali sono le grandi sfide cui l’Italia è oggi chiamata dalla situazione internazionale e dalle sue dinamiche interne? Quali le opportunità offerte dalla fase convulsa che viviamo e cosa ci occorre per coglierle appieno? Quali i rischi dell'inazione e dell'incapacità di interpretare correttamente il momento? Un intenso week end di confronti moderati dal direttore Lucio Caracciolo e dagli altri esperti della redazione. Dibattiti volti a descrivere gli attori di peso e i loro indirizzi strategici, ma anche a delineare il ruolo e le chance dell'Italia negli scenari internazionali. Il confronto Cina-Stati Uniti, la guerra russo-ucraina, i sommovimenti nell'Africa saheliana, gli attriti Germania-Usa e il loro impatto su di noi. E ancora: le sfide economico-industriali, l'immigrazione, il ruolo della Chiesa, le partite marittime, gli orizzonti demografici. Come sempre, prezioso sarà l'ausilio delle carte di Limes che animeranno la mostra, presentata e commentata dall'autrice Laura Canali e dal resto della redazione. Il Festival di Limes è a cura di, direttore di Limes, rivista italiana di geopolitica e rientra nell'ambito degli eventi di Genova Capitale Italiana del Libro 2023. La guerra in Ucraina, i golpe nel Sahel, il Medio Oriente in fiamme. Sullo sfondo, il braccio di ferro Usa-Cina su economia e Taiwan. Cosa succede? Quali impatti su di noi?con, cartografa di Limesincontro con, direttore di Limes Guerre e crisi intorno all'Italia ci impongono sguardo sobrio e volontà di partecipare a sedarle per non esserne travolti. La stagione dell'irresponsabilità è scaduta, il rientro nella storia è obbligato. Ma come?Risorgimento e fascismo, due capitoli della nostra storia "diversamente dimenticati" nel racconto nazionale. Rivisitarli criticamente serve a capire meglio chi siamo e dove vogliamo, possiamo andare. con, consigliere della Corte dei Conti e già portavoce del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, scrittore e saggista moderaLa contestazione cinese dell’ordine americanocentrico è ormai conclamata, al pari della reazione statunitense per conservare il primato. Pechino soffre, ma l’America non ride. Visioni e ragioni a confronto. con, ricercatore al Center for Strategic Research della National Defense University, Professore di Relazioni internazionali alla Xi’an Jiaotong Liverpool University modera, consigliere redazionale di Limes. Analista, studioso di geopolitica cineseI colpi di Stato saheliani come rigetto dell’influenza francese e del paradigma neocoloniale. Tra “soggettivismi” africani e penetrazione sino-russa, uno sguardo sull’Africa che cambia volto. con, ricercatore all’Università di Leiden, studia storia e società saheliane, vaticanista dell’Huffington Post, docente di Geopolitica vaticana all’Università Link, già viceministro degli Esteri della Repubblica Italiana moderaLucio Caracciolo risponde alle domande dei lettoriParigi, Berlino e Madrid restano l’orizzonte inevitabile di qualsiasi gioco europeo per l’Italia. Tra crisi franco-tedesca, travagli iberici e italica precarietà, quattro debolezze possono fare una forza? confondatore di Europolis. Professore alla Technische Universität di Berlino, Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht, visiting professor all’Iep di Parigi, all’Università Paris II Panthéon-Assas e alla Warsaw School of Economics, ex Ambasciatore francese, professore associato pressò la Facoltà di Scienze Politiche e Sociologia dell’Università di Granada modera, consigliere redazionale di Limes e coordinatore didattico della Scuola di LimesLa guerra russo-ucraina continua a consumare vite e risorse, mentre logora l’Europa e inasprisce lo scontro tra Washington e l’improbabile coppia russo-cinese. Voci dai due fronti. Come e quando può finire? con, professore alla Higher School of Economics di Mosca e Leading Research Fellow all’Institute of World Economy and International Relations (Imemo), docente di Letteratura ucraina all’Università la Sapienza di Roma. modera, caporedattore politica internazionale dell’agenzia Askanews. Si occupa di Russia ed Europa dell’Est. Coordinatrice Eurasia e Iniziative speciali di Limescon, cartografa di LimesRoma e l’Italia: un rapporto antico ma attuale, profondo e controverso, trascurato ma sfruttato in chiave legittimante o squalificante. Mai neutra. Quanto italiana è Roma? E quanto impronta di sé l’Italia?dialoga conprofessore emerito della Sapienza Università di Roma, già professore ordinario di Diritto romanoLa guerra ucraina ha risvegliato la Nato. Ma ha esposto il crescente iato tra un’America in piena crisi geopolitica e una Germania riluttante a (ri)pensarsi potenza. Guaio o occasione per l’Italia? con, Ambasciatore moderaLa guerra grande riporta l’economia nell’alveo della strategia, ma non la oblitera. Quella in atto su scala globale è anche, e molto, contesa per la capacità industriale, postulato della potenza. Come siamo messi? con, consigliere scientifico di Limes e autore di Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia (2022), professore di Economia delle fonti energetiche all’Università di Torino, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, Senior Vice President Institutional Relations & Sustainability, Iveco Group, direttore Public Affairs di Eni moderaredattore, consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limesconcartografa di LimesL’importanza conferita alla Polonia dal conflitto ucraino ne rende ancor più saliente la “strategia dei tre mari”, che nella sua componente adriatica ci chiama direttamente in causa. Purché Roma batta un colpo. con, analista senior del programma Sicurezza internazionale all’Istituto polacco degli affari internazionali (Pism), membro dell’Itstime presso l’Università Cattolica di Milano e Senior Fellow al centro studi Globis dell’Università della Georgia (Usa). Insegna Geoeconomia e Geopolitica all’Accademia diplomatica di Vienna, analista di geopolitica e geostrategia. Scrive per Limes e InsideOver., Responsabile Geopolitical Studies e Advocacy di Fincantieri moderacoordinatore Turchia e mondo turco di LimesIn un tempo confuso e rischioso l’Italia non può giocare da sola, ma deve ripensare strumenti e strategie per scongiurare l’evanescenza. Il ritorno della guerra nel novero del possibile obbliga a scelte difficili. con, Generale della riserva dell’Esercito. Già direttore del Centro militare di studi strategici, consigliere militare del presidente del Consiglio, rappresentante militare permanente dell’Italia presso Nato, Ue e Ueo, storico e presidente della Società italiana di storia militare (Sism)Ammiraglio, già capo di Stato maggiore della Marina militare italiana modera, consigliere scientifico di LimesSulla demografia ci giochiamo moltissimo. Crisi del welfare, stasi economica e cupo “declinismo” sono solo alcuni prezzi della denatalità. Ma il futuro non è scritto. La variabile migranti, il ruolo della politica. con, direttore generale del Censis, presidente del Centro studi e ricerche Idos, professore di Sistema politico europeo all'Università Carlo Bo di Urbino dove è direttore di LaPolis – Laboratorio di studi politici e sociali modera, collaboratrice di Limes. Studiosa di geopolitica e filosofia