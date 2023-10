Arrestata Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro. Anche la suocera ai domiciliari

Torna alla luce la storia legata alle gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina riconducibili alla moglie di Aboubakar Soumahoro,e alla suocera: il gip di Latina ha infatti ordinato misure cautelari per le due donne e per un figlio della suocera del deputato. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza. Si tratta di misure, scrive il Corriere , che riguardano appartenenti al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata. Le accuse sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. La Gdf, coordinata dalla procura di Latina, ha effettuato inoltre un sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato nei confronti degli indagati. la cifra si aggira, secondo, sui due milioni di euro. Non è difficile immaginare che, al di là della colpevolezza dei suoi famigliari, innocenti fino al terzo grado di giudizio, pagherà un prezzo altissimo per questa brutta storia. (30 ottobre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata