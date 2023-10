Sottoposto a etilometro tenta la fuga in autostrada e sperona due volanti: arrestato

È stato fermato questa notte per un controllo etilometrico da una pattuglia dell’Unità Territoriale Centro della polizia locale e rilevato con, nel momento della compilazione degli atti tenta la fuga in auto. Gli agenti si sono così, che imboccata la sopraelevata in direzione Ponente, ha tentato più volte di speronare la volante con repentini freno a mano per seminarla: in direzione Milano, il fuggitivo ha proseguito la corsa in autostrada ad alta velocità dopo aver sfondato in entrata il casello di Genova Ovest. Sopraggiunta a supporto dell’inseguimento una pattuglia della Polizia Stradale, questa veniva speronata violentemente più volte rischiando di finire fuori strada fino a quando, nel tentativo di seminare gli inseguitori, l’uomo perdeva il controllo dell’auto schiantandosi contro un guardrail dopo un rocambolesco testacoda., che hanno riportato lievi ferite,, che ha proseguito a opporre resistenza mentre veniva ammanettato. “Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potenzialmente potuto causare delle vittime. I controlli etilometrici effettuati durante i fine settimana, per quanto impopolari, sono indispensabili per garantire ai cittadini la sicurezza stradale arginando situazioni limite causate da persone irresponsabili e incuranti di come le proprie azioni possano anche ripercuotersi sugli altri. Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e della Stradale che sono intervenuti in un’operazione ad alto rischio questa notte”, ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino. (28 ottobre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata