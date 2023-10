Spara tra la folla: 22 morti, 60 feriti e sparatore in fuga. Accade negli USA

L’uomo è in fuga e la polizia è sulle sue tracce, ma è ancora armato e si temono altre vittime. E’ il momentaneo epilogo della strage in tre tempi avvenuta a, nel, dove un uomo di mezz’età ancora in fuga ha sparato con un fucile mitragliatore in due locali della cittadina per poi spostarsi in una dei supermercati Walmart e sparare ancora. Sono. L’uomo, bianco e di mezza età, identificato come, è in fuga e la Polizia ha ordinato alla cittadinanza di chiudersi in casa. Il primo assalto alle 18.45 locali del 25 ottobre, poi gli altri due attacchi e la fuga in auto. Il mezzo è stato ritrovato abbandonato nella vicina città di Lisbon, qualche ora dopo. (26 ottobre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata