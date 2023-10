Operazione di Polizia in stazione e alla Bolognina: la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Un’operazione importante che dà un segnale chiaro a chi è dedito ad attività illecite: a Bologna le istituzioni ci sono, sono presenti sul territorio e sono capaci di interventi a tappeto quando serve, come quello di questi ultimi giorni. Voglio, per questo impegno, ringraziare il Questore Fusiello e, con lei, tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che hanno preso parte all’operazione in stazione e in Bolognina” così il Sindaco Matteo Lepore in una nota stampa.

“Come noto la Bolognina è una delle aree della città in questo momento più in sofferenza” continua il Sindaco “che stiamo presidiando con grande attenzione e con interventi incrociati di forze dell’ordine, servizi sociali, Polizia Locale e Acer, dopo le diverse segnalazioni ricevute in questi mesi dai cittadini. Proseguono anche i nostri servizi con Polizia Locale e Acer e servizi di Quartiere in zona, in collaborazione con residenti e commercianti. Non lasceremo soli i cittadini della Bolognina” chiude Lepore “e continueremo ad esserci, ognuno per le rispettive competenze, a servizio della città”.

(26 ottobre 2023)

