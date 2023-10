Bologna Zerodiciotto, una nuova app a disposizione per le famiglie bolognesi

Dopo il recente lancio del nuovo sito dedicato agli appuntamenti in città per la famiglie con figli e figlie tra 0 e 18 anni, il Comune mette in campo un altro canale di comunicazione e servizio. Si tratta di una nuova app per dispositivi mobili scaricabile dagli store Apple e Android a partire da lunedì 23 ottobre che, come il sito, si chiama Bologna Zerodiciotto e ha diverse potenzialità.

L’app, gratuita, può essere utilizzata da chiunque per rimanere sempre informato su news ed eventi presi direttamente dal sito Bologna Zerodiciotto. Per chi si identifica tramite Spid sarà poi possibile usufruire di ulteriori servizi. Innanzitutto si potranno ricevere notifiche in tempo reale relative al mondo della scuola e della formazione come, per esempio, comunicazioni relative a modifiche degli orari e dei giorni di apertura delle scuole, oppure avvisi sulla pubblicazione di bandi per l’accesso ai servizi educativi e scolastici e sulle loro scadenze, come per i centri estivi o per la presentazione della dichiarazione ISEE.

Soprattutto si avrà un ulteriore canale per comunicare l’assenza del proprio figlio o della propria figlia alla refezione, per revocare un’assenza già segnalata oppure per richiedere una dieta leggera di due giorni. Fino a oggi era possibile comunicare l’assenza del proprio figlio o della propria figlia che frequenta una scuola dell’infanzia o primaria statale attraverso sms, telefono o collegandosi al sito. Con l’app si avrà un ulteriore canale, rapido, sicuro e, soprattutto gratuito. L’app, infatti, recuperando direttamente dall’anagrafe i dati del nucleo familiare della persona che si è loggata, permetterà di comunicare l’assenza senza bisogno di inserire il codice di iscrizione al servizio mensa.

Nella sezione della app “Le tue comunicazioni”, si potranno verificare in tempo reale le comunicazioni effettuate.

“Offriamo un ulteriore strumento all’interno del progetto zerodiciotto – spiega l’assessore alla Scuola Daniele Ara – che, oltre a facilitare aspetti gestionali nella fruizione dei servizi, serve a consolidare le relazioni fra genitori, scuole e territorio circostante”.

La nuova app Bologna Zerodiciotto nasce dalla collaborazione tra l’Area educazione, istruzione e nuove generazioni e il Settore innovazione digitale e dati del Comune di Bologna ed è stata sviluppata da ASF | A Software Factory.

(23 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata