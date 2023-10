Il Museo del Louvre chiuso per motivi di sicurezza

Dopo l’attentato di Arras in cui un professore di scuola è stato ucciso in strada, nel nord della Francia, e dopo altri inquietanti segnali d’allarme raccolti dalle autorità il Museo del Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, è stato sabato 14 ottobre per motivi di sicurezza legati all’allerta terrorismo che dal 13 ottobre ieri è stata elevata al massimo livello in Francia.

Secondo media d’Oltralpe, che citano fonti di Polizia, il museo avrebbe ricevuto messaggi di allarme bomba. La notizia è confermata da TVF1.

(14 ottobre 2023)

