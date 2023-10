S’intitola La casa in città il nuovo romanzo di Berto Gavioli, edito da Pendragon, che sarà presentato lunedì 16 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Duse di Bologna, nell’ambito del calendario Duse Off. A discutere con l’autore sarà Alberto Bertoni, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea e di Poesia italiana del Novecento presso il Dipartimento di Filologia classica e di Italianistica dell’Università di Bologna.

L’incontro con l’autore sarà arricchito dalla lettura, affidata a Giorgio Comaschi, di alcuni brani tratti dal romanzo ambientato nel cuore dell’Emilia.

Un omicidio eccellente insanguina Modena nei primi anni Ottanta. In parallelo all’indagine, si sviluppa una storia che inizia quarant’anni prima: quella di una famiglia trasferitasi dalla provincia, Concordia sulla Secchia, in città. Una piccola epopea privata fatta di umanissimi stati d’animo, difficoltà, aspirazioni, egoismi e meschinità senza però mai intaccare l’indistruttibile attaccamento ai propri affetti. Le vicende dei protagonisti si intrecciano con la Grande Storia, quella che ha caratterizzato il Paese nel periodo del secondo dopoguerra: dalle prime elezioni politiche a suffragio universale, alla costituzione e progressivo sfaldamento dei due blocchi impegnati nella Guerra Fredda, passando per gli anni ruggenti del ‘miracolo economico’, fino alla tragedia delle Brigate Rosse. Un lungo cammino riporterà il lettore al misterioso delitto e la saga familiare si sovrapporrà alle indagini per raggiungere insieme un sorprendente finale. L’incontro è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Berto Gavioli, modenese, attore professionista dal 1972, ha lavorato con importanti registi come Aldo Trionfo, Mario Missiroli e Giorgio De Lullo, e al fianco di grandi attori come Tino Buazzelli e Glauco Mauri. Autore rappresentato di testi per il teatro, da molti anni dirige il Teatro Michelangelo di Modena ed è condirettore del Teatro Duse di Bologna. Per Pendragon ha pubblicato L’alveare (2005) e Il leon d’oro (2008).

(12 ottobre 2023)

