“Sonhação – Sognazione”, il progetto sul diritto alla salute in Brasile durante la pandemia in un docufilm nell’ambito di Terra di Tutti Film Festival

Lunedì 9 ottobre, dalle 17 alle 19, la sala Anziani di Palazzo d’Accursio ospiterà l’incontro dedicato al dialogo sulla salute tra Italia e Brasile durante la pandemia, per un’assistenza territoriale orientata alla comunità. Dopo la proiezione del video-documentario “Levatrici tradizionali: la cura delle donne nella pandemia – Tabatinga (Amazzonia)”, nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival, la testimonianza delle attiviste indigene che si occupano di salute e di difesa della cultura delle levatrici indigene.

L’assessore a Welfare e salute Luca Rizzo Nervo e la presidente della commissione Parità e pari opportunità, Porpora Marcasciano, incontreranno la delegazione brasiliana come riconoscimento del lavoro di difesa dei diritti umani e della salute delle comunità.

L’evento è promosso e realizzato nell’ambito del programma Sognazione (Sonhação) che ha preso forma durante la pandemia nei primi mesi del 2021, grazie al dialogo e al confronto tra Italia e Brasile. Rede Unida e Cospe hanno intrapreso un percorso di solidarietà per sostenere la cooperazione tra soggetti in Italia ed in Brasile, poi diventato un progetto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna come risposta concreta alle sfide che si aprivano con la pandemia. Dal nome “Sonhação”, perché nella cultura indigena il sogno guida le azioni.

(7 ottobre 2023)

