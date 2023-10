Elly Schlein, manifestazione nazionale l’11 novembre contro il governo

di G.G.

“Per un anno dal governo solo bandierine identitarie negli occhi dei più fragili”, è durissima la segretaria del PD Elly Schlein parlando dell’esecutivo Meloni, o degli annunci. Schlein ha poi parlato di “14 condoni” accusando il governo di non contrastare “l’evasione fiscale”. Secondo la segretaria PD le “previsioni di crescita per il 2024 sono sovrastimate” e le “previsioni sul debito incorporano 20 miliardi di privatizzazioni in tre anni, un obiettivo irrealistico. Basta poco per far saltare i conti”.

Per questo e per molti altri motivi che la direzione PD ha evidenziato, “l’11 novembre saremo tutti in piazza come alternativa alla destra” ha detto la segretaria Schlein. Sulla questione interviene anche Giuseppe Conte, presidente del M5S che ha sottolineato se “il Pd l’11 novembre terrà questa manifestazione e saremo invitati, e sarà contro le politiche del governo, ovviamente noi ci saremo per dare il nostro sostegno e assicureremo la nostra presenza”.

Da qui all’11 novembre potranno cambiare molte cose, ma visti i video che spuntano contro i giudici e i quotidiani attacchi ai poteri dello stato da parte di poteri dello stato, mentre si lasciano da parte le condizione di fragilità degli Italiani, lasciano sperare in una maggiore unità delle opposizioni.

(5 ottobre 2023)

