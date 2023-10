Alla Marelli di Crevalcore sospesa la procedura di chiusura

La Marelli di Crevalcore non chiuderà e la proprietà ha dato la disponibilità a sospendere a tempo indeterminato la procedura di chiusura della fabbrica, dopo l’incontro tenutosi al ministero delle Imprese e del made in Italy. Le maestranze e i sindacati tirano un sospiro di sollievo. L’azienda, va chiarito, ha sospeso e non ritirato, la procedura dando mandato ad alcuni advisor di trovare nuovi investitori.

L’azienda – come da nota diramata al termine del tavolo- ha “condiviso la proposta del ministro Urso al fine di lavorare a un tavolo congiunto con il Governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l’identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale ed occupazionale del sito di Crevalcore”.

Lo stabilimento Marelli di Crevalcore conta 229 dipendenti.

(3 ottobre 2023)

