Gaynet e il progetto “l’Italia che Vogliamo”

Venerdì è andata in onda sui canali di Gaynet la Tavola Rotonda dedicata al progetto “È l’Italia che vogliamo”, per sostenere i Centri anti-discriminazione e Case di Accoglienza LGBTIQ+, puoi rivederla sul nostro canale You Tube. Il progetto è stato realizzato da Gaynet in collaborazione con Arco e finanziato dall’UNAR nell’ambito del Pon Inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Il finanziamento si conclude in questo mese di settembre.

La conclusione di questo contributo è stata per Gaynet uno stimolo a proseguire: come è emerso nella discussione, c’è un grande bisogno di fare rete, raccogliere dati in modo omogeneo, promuovere lo scambio di informazioni e buone pratiche, mantenere costantemente aggiornato lo strumento della mappa. Il bisogno è sempre maggiore dei servizi e delle strutture a disposizione, come hanno confermato tutte le persone intervenute. Gaynet conta di poter mantenere vivo questo progetto, rispondendo costantemente alle richiesta di aggiornamento della mappa arcobaleno e indirizzando verso le strutture del territorio le persone che dovessero rivolgersi a noi.

L’obiettivo e di costruire un database che possa servire per futuri progetti di monitoraggio e analisi sempre più dettagliata del bisogno.

Se volete contribuire al progetto potete cliccare qui.

(1 ottobre 2023)

