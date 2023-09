“Un ponte tra carcere e città”, martedì 26 settembre in piazza Lucio Dalla e alla Casa di quartiere Katia Bertasi l’evento organizzato da Quartiere Navile e Eduradio&Tv

Martedì 26 settembre alle 18, in piazza Lucio Dalla e nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, si terrà l’iniziativa “Un ponte tra carcere e città”, organizzata dal Quartiere Navile con Liberi dentro Eduradio&Tv e dedicata al carcere, “il settimo quartiere di Bologna”, come ribadisce il sottotitolo. Un evento ricco di incontri per parlare di Liberi dentro Eduradio&Tv, la trasmissione radiotelevisiva che fa da ponte tra carcere e città, in onda tutti i giorni su Icaro TV canale 18 e Radio Città Fujiko 103.1 FM, ormai quasi al quarto anno di programmazione e di tutte le attività legate alla connessione tra carcere e città. I dibattiti si alterneranno a momenti di festa, con la partecipazione amichevole di Alessandro Bergonzoni e di ospiti speciali, come il Teatro dell’Argine, il Teatro del Pratello e il Coro Amici della Nave di San Vittore, che arriva dal carcere di Milano, per la prima volta in trasferta fuori dalla Lombardia.

Liberi dentro Eduradio&Tv è un progetto sociale che vede il coinvolgimento del territorio e delle sue istituzioni – Comune di Bologna, Asp, Quartiere Navile, Ausl, Diocesi di Bologna – delle carceri dell’Emilia-Romagna e in particolare della Dozza, del mondo del lavoro, delle tante associazioni che collaborano con il carcere, dei volontari che hanno a cuore l’essere umano in tutte le sue sfaccettature, e che insieme producono contenuti che oltrepassano le mura ed entrano nelle camere di pernottamento.

Programma

Il Dentro

Casa di Quartiere Katia Bertasi

Un ponte tra carcere e città

Saluti delle istituzioni coinvolte: per il Quartiere Navile la presidente Federica Mazzoni; per il Comune di Bologna l’assessore al Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani Luca Rizzo Nervo; per Ausl Bologna il direttore generale Paolo Bordon, per la Casa Circondariale Rocco D’Amato Rosa Alba Casella.

Conducono l’incontro: Luca Rizzo Nervo, Antonella Cortese, Alessandro Masella.

“Siamo partiti così”, il racconto delle esperienze che attraversano il carcere. Intervengono: Ignazio De Francesco, cofondatore di Eduradio&Tv, per il CPIA Bologna Emilio Porcaro, dirigente scolastico, per Asp città di Bologna Stefania Corfiati, responsabile del servizio grave emarginazione adulta), per Ausl Bologna Nadalina Assueri, assistenza penitenziaria centro casa e accoglienza popolazione disagiata e senza fissa dimora); Paolo Aleotti, fondatore di Teleradioreporter a Bollate e consigliere di Eduradio&Tv; Roberto Lolli, presidente AVoc; Cecilia Alessandrini, presidente de Il Poggeschi per il carcere, Beatrice Draghetti, presidente Fomal, Antonio Ianniello, garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Video-messaggio dell’Arcivescovo Matteo Zuppi

Videomessaggio da Prison radio association da Londra

“Il presente e il futuro”: Mariaraffaella Ferri, referente per il quartiere Navile del coordinamento delle associazioni che operano sul carcere, in rappresentanza delle diverse associazioni presenti

Focus sul lavoro in carcere con Maurizio Marchesini, presidente di Fare Impresa in Dozza, Flavia Filippi, presidente di Seconda Chance e Luisa Di Capua, responsabile comunicazione Coop Cigno verde Parma.

Il Fuori

Piazza Lucio Dalla

Musica e teatro con: Teatro dell’Argine, Teatro del Pratello, Coro Amici della Nave di San Vittore. Intrattenimento musicale con gli allievi detenuti del CPIA Bologna.

Dialoghi: Alessandro Bergonzoni dialoga con alcune persone ristrette della Casa circondariale di Bologna e, da Roma, Claudio Bottan e Simona Anedda per parlare di carcere e disabilità.

Corner delle associazion per saperne di più su cosa fanno in carcere e fuori.

Banchetti: spazio libri a cura di libreria Trame in collaborazione con edizioni Zikkaron di Insight, Gomito a gomito, il laboratorio sartoriale della Casa circondariale Rocco D’Amato, con la collezione invernale.

Aperitivo offerto da Fomal con la Brigata del Pratello.

(22 settembre 2023)

