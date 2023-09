Scuola, cantieri estivi per 12 milioni di euro. Il dettaglio degli interventi

Ammontano a 12 milioni di euro, per oltre 50 interventi sui plessi scolastici della città, i lavori messi in campo questa estate dal Comune per manutenere le scuole di propria competenza: nuove coperture, impianti e infissi, prevenzione incendi, efficientamento energetico, tinteggiature.

Questo il dettaglio degli interventi:

1. Coperture: 976.000 euro

Secondaria Dozza via De Carolis: rifacimento impermeabilizzazione copertura

Nido Gramsci via Tolstoi: rifacimento impermeabilizzazione copertura

Nido e Infanzia Bolzani via Flora: installazione linea vita e manutenzione copertura

Secondaria Guinizelli / Succursale Minghetti via Ca’Selvatica: installazione linea vita e manutenzione copertura

Nido Aquilone via dei Tessitori: rifacimento parziale terrazzo di copertura

Infanzia Scarlatti via Scarlatti: installazione linea vita e manutenzione straordinaria copertura

Secondaria Zanotti via del Giacinto: manutenzione straordinaria copertura

Plesso scolastico Dozza via della Dozza: rifacimento parziale terrazzo di copertura

Nido Alpi via Benini: installazione linea vita e manutenzione copertura

Nido Cavina / Dozza/ Dall’Olio via Monterumici: revisione copertura

Primaria Cremonini via Bellombra: installazione linea vita e manutenzione copertura

Plesso scolastico Marconi via Laura Bassi: rifacimento impermeabilizzazione pensiline di ingresso

Plesso scolastico Don Bosco via Vizzani: rifacimento impermeabilizzazione palestra

Primaria Scandellara via Scandellara: rifacimento impermeabilizzazione copertura (completamento)

Prevenzione incendi: 1.342.000 euro

Plesso scolastico Volta Mazzini via Biancolelli: adeguamento normativo impianto elettrico e impianti speciali antincendio

Plesso scolastico Savio via Nadalini: adeguamento normativo impianto elettrico e impianti speciali antincendio, rimozione controsoffitti

Plesso scolastico Monterumici De Andrè via Asiago: adeguamento normativo impianto idrico antincendio e lavori interni

Plesso scolastico Aldo Moro via Santorre di Santarosa: adeguamento normativo alla prevenzione incendi (completamento)

Nido Aquilone via dei Tessitori: sostituzione controsoffitti interni pesanti non certificati

Primaria Tempesta via Martelli: estensione impianto allarme antincendio

Efficientamento energetico: 8.540.000 euro per la maggior parte con fondi React

Plesso scolastico Monterumici De Andrè via Asiago: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura

Plesso scolastico Panzini/Romagnoli via Panzini: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Grosso via C. da Bologna: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Tambroni via Murri: coibentazione facciata (completamento) e sostituzione infissi servizi igienici

Nido Lunetta via Pellizza da Volpedo: sostituzione infissi (completamento)

Polo dell’infanzia Roselle via Roselle: sostituzione infissi

Secondaria Testoni Fioravanti via di Vincenzo: sostituzione infissi

Plesso scolastico Gandino Guidi: sostituzione infissi (completamento)

Secondaria Guercino via Longo: sostituzione pannelli perimetrali ed infissi

Secondaria Jacopo della Quercia: sostituzione infissi

Plesso scolastico Volta Mazzini via Biancolelli: rifacimento impianto illuminazione ordinaria a led

Nido e Infanzia Zucchelli via ca’Bianca: sostituzione infissi (completamento)

Plesso scolastico Gandino Guidi: rifacimento impianto illuminazione ordinaria a led

Varie: 976.000 euro

Secondaria Rolandino via Pascoli: ampliamento degli spazi di refezione

Plesso scolastico Marconi via Laura Bassi: rifacimento pavimentazione interna atrio ingresso

Infanzia Arco Guidi Pace: rifacimento pavimentazione interna delle sezioni

Nido Fresu via Lipparini: manutenzione straordinaria area esterna (miglioramento condizioni di sicurezza)

Infanzia Coop Azzurra via della Beverara: lavori di mitigazione acustica – sostituzione infissi (fondi Iresa)

Primaria Viscardi via Bartolini: allestimento nuovo cortile esterno

Plesso scolastico Gualandi via dell’Artigiano: completamento installazione ascensore esterno

Primaria Bottego via della Beverara: nuovo office e spogliatoi personale

Tinteggiature (costo zero tramite migliorie Global)

Secondaria Testoni Fioravanti via di Vincenzo: tinteggiatura degli interni

Infanzia Girotondo: tinteggiatura degli interni

Secondaria Saffi via Panzini: tinteggiatura degli interni

Infanzia Panzini via Panzini: tinteggiatura degli interni

Infanzia Mazzini via Legnano: tinteggiatura degli interni

Interventi in somma urgenza a seguito dell’alluvione di maggio 2023: 170.800 euro su vari edifici scolastici (tra cui disotturazione scarichi acqua piovana, interventi in copertura)

“Un pacchetto di interventi importante – è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – che riguarda l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio scolastico che per noi è una priorità assoluta. In questo modo ci attrezziamo per rendere i nostri edifici scolastici più adatti a reggere l’urto del cambiamento climatico sia per le temperature estive sempre più elevate che per gli eventi atmosferici estremi che purtroppo non hanno più carattere di eccezionalità.”

(5 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata