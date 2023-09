Oggi a Parigi l’incontro tra il sindaco Matteo Lepore e la sindaca Anne Hidalgo

Il sindaco Matteo Lepore ha incontrato oggi la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, nell’ambito della missione istituzionale a Parigi con una delegazione composta, oltre che dal Sindaco, dall’assessora alle relazioni internazionali Anna Lisa Boni e dalla direttrice del settore musei civici comunali Eva Degl’Innocenti.

Al centro dell’agenda dell’incontro con la sindaca di Parigi il ruolo delle città per stimolare le politiche europee sui dossier principali, dalla transizione ecologica e la coesione sociale, al potenziamento del ruolo delle comunità locali nella definizione delle politiche europee: “Con questa visita si apre un percorso che porterà le nostre due città ad una collaborazione più stretta su temi chiave per il futuro delle nostre comunità”, ha affermato il sindaco Lepore al termine dell’incontro. Una alleanza che si aggiunge a quella già in atto con la città di Barcellona.

Nella due giorni di incontri con l’amministrazione Hidalgo la delegazione bolognese ha visitato diversi musei, delle Arti e dei Mestieri, la Borsa del Commercio – Collezione Pinault, il museo nazionale del Medioevo – Cluny, il museo Carnavalet e il Petit Palais, incontrando le relative direttrici. Confronti funzionali all’apertura di nuove collaborazioni nell’ambito del piano strategico dei musei in corso di definizione. Si sono svolti, inoltre, diversi sopralluoghi su aree e piazze scolastiche, nuove vie ciclabili e aree interessate da forestazione urbana. Le due rappresentanze si sono confrontate sulle politiche legate alla Città 30 e sul bilancio di questa misura nella città di Parigi. Nel pomeriggio di oggi si è tenuto infine un incontro con il vicesindaco con delega all’Urbanistica Emmanuel Gregoire per confrontarsi sul piano urbanistico bioclimatico di Parigi, di recente approvazione.

(5 settembre 2023)

