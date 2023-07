Il Sindaco di Bologna: ” Illuminiamo Palazzo Re Enzo per festeggiare Patrick Zaki”

“Questa sera illuminiamo di giallo Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore per celebrare questa notizia straordinaria. Attenderemo Zaki in Comune, speriamo presto, dove gli consegneremo la cittadinanza onoraria che gli abbiamo conferito, staccheremo insieme lo striscione che avevamo affisso per chiedere la sua liberazione e lo accoglieremo con una grande festa popolare in Piazza Maggiore, come siamo abituati a fare nella nostra città, dove lo possiamo ben dire non si lascia indietro nessuno. Batterci per Patrick per noi è stato importante, perché Bologna è questo”.

Così una nota stampa del Sindaco di Bologna Matteo Lepore.

(19 luglio 2023)

