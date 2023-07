Stefano Bonaccini presidente di Regione più popolare d’Italia

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala guidano la classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente col 69% e il 65% dei consensi.

Il risultato emerge dalla “Governance Poll delle Regioni” de “Il Sole 24 Ore”, il sondaggio sul consenso dei governatori di Regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo. Tra i presidente di Regione, Bonaccini si piazza in testa con il 69%. Al secondo posto il veneto Luca Zaia, con il 68,5%, seguito dal terzo posto di Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) al 64 per cento. Bonaccini guadagna un 17,6% in più rispetto alla precedente rilevazione del quotidiano, non stupisce che non lo volessero anche come Commissario nel post alluvione.

(10 luglio 2023)

