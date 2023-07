Il Questore ordina la chiusura di un negozio di vicinato in via Mattei

Il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione dell’attività di un negozio di vicinato situato in via Mattei. L’esercizio pubblico è stato oggetto di alcuni controlli effettuati dal Commissariato di PS Bolognina-Pontevecchio e dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che hanno evidenziato un’attività di vendita di alcolici e super alcolici senza autorizzazioni.

In particolar modo, a seguito di alcune segnalazioni da cittadini, sia in data 12 giugno che il successivo 24 giugno scorso gli operatori di Polizia sottoponevano a controllo l’esercizio pubblico e accertavano che nel negozio di vicinato venivano vendute numerose bottiglie di alcolici in differenti orari e notavano la presenza nelle immediate adiacenze di soggetti che, dopo aver assunto alcolici, si intrattenevano generando talvolta anche alcune liti.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza di clienti e cittadini il Questore di Bologna ha disposto la sospensione dell’attività per la durata di 10 giorni a partire dalla notifica del provvedimento, eseguita nella giornata di ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrativa.

(1 luglio 2023)

