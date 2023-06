Oggi in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d’argento a Vittoria Cappelli, da oltre quarant’anni ideatrice e organizzatrice di eventi culturali e impegnata nella diffusione della danza presso le nuove generazioni e in tutto il Paese.

Durante la cerimonia il Sindaco ha ringraziato Vittoria Cappelli per “il grande amore che hai per Bologna. Oggi ti restituiamo l’abbraccio per il tuo straordinario impegno sociale. Grazie alla danza infatti, in particolare dopo un periodo difficile durante il quale ci siamo isolati nelle nostre case, siamo tornati nelle piazze, nei teatri, negli spazi pubblici. La danza è forse uno dei linguaggi più universali, che sa accogliere e includere e per questo è uno dei linguaggi che più appartiene a Bologna, per la sua storia, che tu rappresenti, e per quello che ancora possiamo fare in futuro. Questa Turrita d’argento, più che un riconoscimento, è un impegno a lavorare ancora assieme perché la grande comunità che ti porti dietro può fare tanto insieme a noi”.

Le motivazioni del conferimento sono state lette durante la cerimonia dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia.

(27 giugno 2023, ultimo aggiornamento 28 giugno 2023 ore 15.19)

