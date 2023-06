Celebrati dal presidente della CEI Cardinale Zuppi, si sono svolti a Bologna i funerali di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, scomparsa improvvisamente martedì 13 giugno, mentre percorreva un tratto della Via di Francesco, in Umbria, insieme al marito e ad alcuni amici. Franzoni, docente universitaria apprezzata non solo in Italia, aveva 76 anni.

Alla cerimonia funebre hanno partecipato personalità del mondo della politica, della società e della cultura. La cerimonia, partecipatissima, è stata un tributo d’affetto per la figura di Franzoni.

(16 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata