A Bologna al via l’interessante progetto “Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio: organizzazioni innovative per l’assistenza sociosanitaria territoriale”

E’ in procinto di essere avviato il progetto “Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio: organizzazioni innovative per l’assistenza sociosanitaria territoriale”, da parte di Sokos, organizzazione di volontariato che da 30 anni gestisce un poliambulatorio per persone con diversi livelli di marginalità, insieme al Centro medico-legale dell’Inps, come partner associato, con la collaborazione di Ifec (Infermieri di famiglia dell’Ausl), con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Bioetica e ad altre Associazioni di volontariato operanti nella città di Bologna.

Il progetto ha potuto contare sull’interessamento attivo di S. E. il Cardinale Zuppi, che ne ha ispirato lo sviluppo e lo ha approvato e dalle manifestazioni di interesse delle organizzazioni di volontariato, verso un’iniziativa di assistenza sociale, sanitaria e domiciliare che potesse aiutare le persone in difficoltà a superare “il dolore burocratico”, lo scollamento tra chi pianifica il servizio e chi opera sul campo e migliorando la comunicazione ed il coordinamento tra i soggetti volontari e professionali.

Il progetto dovrebbe contribuire a contrastare la solitudine, essere centrato sul benessere dell’assistito, della Comunità con un rapporto di prossimità e domiciliare. Dovrebbe, inoltre, promuovere un lavoro orientato alla qualità etica, favorendo il coordinamento e la comunicazione tra i centri di erogazione dei servizi, superando le criticità determinate dallo scollamento orizzontale – servizi diversi per tipo di bisogno e per tipo di centro di assistenza, volontariato compreso – e verticale – dalla progettazione all’erogazione, dagli uffici al territorio.

Il progetto sarà presentato il prossimo 27 giugno nell’aula multimediale del Centro Medico Legale dell’Inps di Bologna in Via Milazzo 4/2.

(5 giugno 2023)

