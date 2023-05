Alluvione. In Emilia-Romagna si rinforzano gli argini che non reggono: ancora evacuati a Forlì e Ravenna che attende la grande piena

Ravenna aspetta la grande piena in un territorio di oltre 100km quadrati che è andato quasi completamente sott’acqua, con il territorio sommerso per oltre l’80% e con difficoltà serie anche per gli approvvigionamenti. Il giorno 20 maggio potrebbe essere quello che ti aspetti e che non sai cosa ti sta preparando. Si aspetta la grande piena, con gente sui tetti e nei piani più alti delle case mentre c’è chi cerca di portare i mezzi meccanici, auto incluse, in luoghi sicuri per evitare che l’acqua se li porti via, mettendo a rischio la propria vita.

Gli argini non reggono ed è ancora corsa contro il tempo per rinforzarli. Viene identificata una nuova vittima a Faenza e vengono evacuate altre persone tra Forlì e Ravenna: gli evacuati sono oltre diecimila. A Ravenna costruiti muri per impedire altre esondazioni mentre nel forlivese i Vigili del Fuoco salvano un bambino di due anni trasportato con una lettiga, in un salvataggio aereo con elicottero, a Villafranca in provincia di Forlì.

Sono decine di migliaia le persone senza elettricità, manca Internet, la telefonia fissa non funziona e senza elettricità i telefoni cellulari non possono essere ricaricati. Da Ravenna sono partiti pullman per permettere di evacuare la popolazione da Piangipane e Santerno dopo l’ordine diramato dal Sindaco di Ravenna nella mattinata del 19 maggio. A Godo e Russi la sindaca ha ordinato a tutta la popolazione di salire ai primi piani e chi “non ha il primo piano dovrà necessariamente evacuare la propria casa”.

Per i morti nel ravennate la Procura ha aperto un fascicolo. Nel frattempo, come ha detto il 19 maggio un attivista di Friday For Future a Tagadà sbertucciato ignobilmente dal solito ospite della solita redazione filo-destre, “vado a spalare”.

(19 maggio 2023, ultimo aggiornamento 20 maggio 2023)

