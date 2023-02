Al Teatro Duse “Paradiso XXXIII” con Elio Germano e Teho Teardo

di Redazione Bologna

Ultimissime poltrone disponibili per assistere a ‘Paradiso XXXIII’, lo spettacolo di e con Elio Germano e Teho Teardo, in scena al Teatro Duse di Bologna sabato 4 marzo alle 21 e domenica 5 marzo alle ore 16.

Nel 33esimo canto del Paradiso, Dante Alighieri si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, che prova a raccontare ciò che non è raccontabile. È questo scarto, rispetto alla “somma meraviglia”, che sarà messo in scena al Teatro Duse, creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Elio Germano e il compositore e musicista Teho Teardo sono, infatti, voce e musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero insondabile ricercato da Dante nei versi dell’ultimo canto del Paradiso. Dal suono avvincente ed “etterno” germoglia la musica inaudita e imprevedibile del compositore d’avanguardia e scaturisce la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque du Soleil. Grazie alla loro esperienza crossmediale, in scena accadrà qualcosa di magico e meraviglioso di inspiegabile, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

Elio Germano, Teho Teardo

PARADISO XXXIII

drammaturgia ELIO GERMANO

drammaturgia sonora TEHO TEARDO

violoncello LAURA BISCEGLIA

viola AMBRA CHIARA MICHELANGELI

regia SIMONE FERRARI & LULU HELBAEK

segno luci PASQUALE MARI

video artists SERGIO PAPPALETTERA, MARINO CAPITANIO

scene design MATTEO OIOLI

