La sfida alle Primarie PD è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Seggi aperti dalle 8 alle 20

Cinquemila e cinquecento gazebo in tutta Italia, oltre 20mila volontari in tutta Italia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e Elly Schlein e Stefano Bonaccini sfidanti per la carica di segretario del PD. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20.

Votazioni aperte a tutti: servono sé un documento di identità, la tessera elettorale e due euro. E anche sapere quale è il gazebo più vicino a casa vostra, e li trovate tutti qui sul sito che il PD ha preparato per l’occasione. E’ previsto, anche se in misura ridotta, il voto online del quale possono usufruire coloro che si sono pre-registrati a causa di una regola ridicola: pre-registrazione con lo Spid e distanza di almeno venti chilometri dai seggi.

Alle primarie infatti possono votare solo coloro che si dichiarino, sottoscrivendo un apposito documento, elettori del Pd per evitare di “sporcare” le primarie. Obbiettivo un milione di partecipanti.

(25 febbraio 2023)

