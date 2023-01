Torturato e ammazzato dal regime iraniano, aveva studiato a Bologna

di P.M.M.

E’ il giovane Mehdi Zare Ashkzari che era iscritto a Farmacia a Bologna e aveva lavorato in pizzeria in città per mantenersi agli studi. A dare la notizia è stata Amnesty International che ha raccontato l’ennesima storia di barbara repressione, l’ennesimo omicidio di stato di un regime feroce che ha ucciso un giovane poco più che trentenne, morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture, al quale durante le torture e le violenze sono stati rotti tutti i denti.

Sull’ennesimo omicidio del regime iraniano è ritornato anche Patrick Zaki, con un tweet.

Oggi l’Università @unibo ha ricevuto una notizia orribile. Mehdi Zare Ashkzari, che aveva studiato farmacia due anni fa all’unibo, è appena morto dopo essere stato in coma per 20 giorni. Dopo aver partecipato alla manifestazione iraniana.https://t.co/cu6BhbtU3q pic.twitter.com/tKSEmpptnh — Patrickzaki (@patrickzaki1) January 1, 2023

(1 gennaio 2023)

