John Vincent, il comico “Italoangloamericano” a Teatri di Vita il 6 e 7 dicembre

di Redazione Spettacoli

Da Cardiff a New York, per poi finire in Italia e scoprire un grande talento: ecco John Vincent, che della sua condizione ha fatto il titolo dello spettacolo che presenterà a Bologna: “Italoangloamericano”. Comico per vocazione, ha partecipato a due edizioni di “Stand-up comedy” su Comedy Central, e a ferragosto ha vinto il concorso nazionale “La Cicala d’oro”, grazie alla travolgente comicità con cui racconta le disavventure di uno straniero in una “vita sbagliata”. John Vincent è in scena martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, alle ore 21, a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it).

Lo spettacolo è programmato all’interno della stagione “Get up! Stand up!”, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura.

Ed ecco il travolgente vincitore del concorso per nuovi comici La Cicala d’Oro, organizzato in agosto da Teatri di Vita: John Vincent (non è un nome d’arte, ma nemmeno il suo nome completo) è nato in Regno Unito e cresciuto a New York, poi viene trascinato in italia dai suoi genitori, che giustamente hanno pensato fosse meglio farlo crescere in un paese che non gli desse alcuna possibilità di successo o realizzazione… Dunque John si definisce Italoangloamericano (che parla l’italiano meglio di voi), e da comico ha deciso di portare questa sua vita tutta sbagliata sul palco. A partire dai ricordi di gioventù passato tra americani di origine italiana che amano l’Italia ma non ci sono mai stati, fino a quella volta di qualche anno fa in un cinema d’essai quando ha fatto scatenare un putiferio durante la proiezione di un film muto. Per non parlare di quell’incosciente viaggetto a Disneyland sotto l’influenza di LSD…

John Vincent nasce a Cardiff nel 1982. Comincia la sua carriera di stand-up comedian a Milano nel 2014, facendosi conoscere come uno dei membri fondatori del gruppo Comici in Cantina (in lockdown poi Comici in Quarantena), e partecipando a due edizioni del programma Stand-Up Comedy di Comedy Central.

Teatri di Vita

Centro Internazionale per le Arti della Scena

via Emilia Ponente 485 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

http://www.teatridivita.it

(2 dicembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata