Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Carlo Lucarelli e Gessica Notaro in #podcast

di Redazione Cultura

“Capire di essere vittime di violenza quando si è coinvolte non è facile. Ma noi che siamo attorno e vediamo abbiamo il dovere di non voltarci dall’altra parte. Le donne vanno aiutate quando sono ancora vive. Senza mezze misure”.

Lo scrittore emiliano e presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, Carlo Lucarelli è protagonista di “Senza mezze misure” la nuova puntata del podcast “Ti racconto l’Emilia-Romagna” che esce in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il titolo dell’episodio riprende quello dello spettacolo teatrale andato in scena al teatro Storchi di Modena il 18 novembre scorso proprio per raccontare le storie delle persone aiutate dalla Fondazione.

All’interno della puntata anche la testimonianza di Gessica Notaro, l’imprenditrice riminese che nel 2017 è stata vittima dell’aggressione dell’ex compagno che le ha causato la perdita della vista a un occhio. Impegnata attivamente per la sensibilizzazione contro la violenza di genere, la Notaro racconta del sostegno ricevuto dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati e del difficile percorso di liberazione dalla violenza.

Infine, la voce dei genitori di Elisa Bravi, la giovane uccisa dal marito nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2019 nella sua casa a Glorie di Bagnacavallo (Ra). Parole di dolore che ricordano ancora una volta il ruolo della Fondazione, al fianco di chi subisce direttamente o indirettamente una grave violenza. Perché le vittime sono certamente quelle che muoiono ma anche quelle che sopravvivono e devono ricominciare a vivere.

La versione integrale di ‘Senza Mezze misure’, lo spettacolo di Carlo Lucarelli, in scena con il Coro Farthan al teatro Storchi di Modena è disponibile sul palinsesto on demand di Lepida TV al sito: https://www.lepida.tv/video/senza-mezze-misure. La puntata di ‘Ti racconto l’Emilia-Romagna’ è on line sul portale della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it), e sulle piattaforme Spreaker e Spotify al https://www.spreaker.com/user/14186332/senza-mezze-misure.

(24 novembre 2022)

