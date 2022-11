I Grandi concerti del Teatro Duse: da Alex Britti a Daniele Silvestri (già sold out)

di Redazione Spettacoli

Dopo il successo dei concerti di Raphael Gualazzi e Federico Mecozzi che hanno dato il La al cartellone musicale, e della Mingus Big Band nell’ambito del Bologna Jazz Festival, prosegue con tre sold out la Stagione 2022/2023 dei concerti al Teatro Duse di Bologna. Tutto esaurito, infatti, per Daniele Silvestri che il 23 novembre farà tappa in via Cartoleria con il suo tour nei Teatri 2023. Biglietti terminati anche per il concerto di Tony Hadley del 28 novembre, tappa bolognese del suo 40th Anniversary Tour, e per il live di The Zen Circus del 6 dicembre, appuntamento promosso in collaborazione con il Locomotiv Club.

Il 7 dicembre, invece, sarà la volta di Alex Britti che si racconterà al pubblico nella cornice del Tour sul divano, presentando i suoi brani in un clima confidenziale, accompagnato dalle sue inseparabili chitarre. Cresce l’attesa per ascoltare l’incantevole voce di Simona Molinari, in scena il 14 dicembre con Petali tour-Teatri e dintorni. L’artista arriva al Duse dopo il successo internazionale attenuto su palchi prestigiosi come il Bluenote di New York e il teatro Estrada di Mosca, cui si affiancano tre partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui due in gara e uno come ospite.

Sono ormai una tradizione gli appuntamenti con la musica in occasione del Natale. Reduce dai ripetuti sold out, il 19 dicembre torna l’Harlem Gospel Choir con concerto interamente dedicato a Nina Simone, icona della musica americana del Novecento. Si fa in tre, invece, Bollicine, il concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine che andrà in scena il 26, 27 e 28 dicembre. A condividere il podio, come sempre, i direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.

Ha scelto ancora una volta il Duse anche il chitarrista australiano Tommy Emmanuel, che il 29 marzo sarà sul palco con il suo Italian Tour 2023. Ad accompagnare Emmanuel in apertura del concerto ci sarà il giovane virtuoso britannico della chitarra acustica Mike Dawes, con il quale Tommy ha incrociato la sua sei corde nel nuovo album Accomplice series Vol. 3. Per gli amanti dei Beatles, il 14 aprile è in cartellone BeatleStory, live show multimediale che farà rivivere l’intera storia dei Fab Four dal 1962 al 1970 e le emozioni di oltre quaranta dei loro più grandi successi.

Tra i ritorni anche quello di Simone Cristicchi che, il 20 aprile, insieme alla cantante Amara, sarà protagonista di Torneremo ancora – concerto mistico per Battiato, un viaggio nella musica e nella spiritualità dell’indimenticato musicista siciliano.

Prevendite aperte, infine, per il concerto Omaggio a Ennio Morricone del 29 aprile. Un live dall’anima teatrale, tributo alle colonne sonore del maestro Premio Oscar, che spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei cult western. Sul palco la soprano Silvia Dolfi e l’orchestra, accompagnati da alcuni contributi video affidati agli artisti che hanno lavorato al fianco di Morricone nel corso della sua carriera.

