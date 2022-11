Elly Schlein: “Io ci sono”

di Giovanna Di Rosa

Con un interessante intervento dal suo profilo ufficiale Instagram, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein ha reso nota la sua disponibilità ad essere protagonista in prima in persona. “A me interessa partecipare a questo processo costituente” del Partito Democratico, ha detto senza tuttavia definire se la sua sarà una candidatura alla segreteria o no.

“Servono processi collettivi e plurali” ha detto Elly Schlein, per essere “protagonisti del cambiamento che vogliamo intorno a noi”. Se qualcuno sperava che Schlein gridasse ai quattro venti “Lotterò coltello fra i denti contro Bonaccini” sarà rimasto deluso perché Schlein si è rivolta, finalmente!, a una comunità mettendo da parte i personalismi e riparlando di “casa comune” di fronte ad un “esito che non è affatto scontato”.

(11 novembre 2022)

