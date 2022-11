Due pezzi di Antonio Tarantino al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 29 novembre

Licia Lanera, regista e attrice tra le più apprezzate della sua generazione, debutta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 29 novembre all’11 dicembre, con lo spettacolo LOVE ME due pezzi di Antonio Tarantino. Una produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, in collaborazione con Compagnia Licia Lanera.

Lo spettacolo nasce dall’incontro dell’artista pugliese con la parola e la poetica di Antonio Tarantino, pittore e drammaturgo tra i più raffinati e originali degli ultimi trent’anni, scomparso nell’aprile del 2020.

Confrontandosi con la scrittura di Tarantino e riconoscendosi nei suoi toni feroci e sarcastici, Lanera, sola in scena, affronta il disincantato immaginario dell’autore, popolato da personaggi sconfitti e feriti, ma disperatamente vivi, che parlano una lingua cruda, priva di retorica, tabù e violenza. LOVE ME due pezzi di Antonio Tarantino intreccia due opere dell’autore, Medea e il testo inedito La Scena, e racconta di stranieri e di reietti ai margini di una società barbara, mettendo così in luce l’eterna lotta tra miseri e potenti.

(10 novembre 2022)

