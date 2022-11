di Redazione Bologna

Mercoledì 2 novembre alle 12, il sindaco Matteo Lepore scoprirà la targa dedicata a Pier Paolo Pasolini in via Nosadella 48, nella casa in cui visse dal 1936 al 1942.

L’iniziativa fa parte del programma PPP, 100 anni di Pasolini a Bologna, un anno di celebrazioni dedicate al centenario della sua nascita.

(1 novembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata