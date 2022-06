Nuovamente rimandato il processo a Patrick Zaki. Le dichiarazioni di Matteo Lepore

di Redazione Bologna

“Non è purtroppo l’esito che ci aspettavamo, soprattutto dopo due anni di una vicenda giudiziaria dai contorni indefiniti che ai nostri occhi appare sempre meno comprensibile. Un rinvio che fa male, soprattutto dopo aver visto e condiviso con Patrick l’entusiasmo e la voglia di riprendere presto i suoi studi in presenza a Bologna. Lo abbiamo salutato e incoraggiato con un grande applauso poche sere fa in Piazza Maggiore, durante una iniziativa molto partecipata. A Patrick vorrei dire anche oggi: non mollare, l’abbraccio di Bologna è per te, ti aspettiamo fiduciosi di poter festeggiare la fine di questo incubo”.

Così il sindaco Matteo Lepore sulla notizia del nuovo rinvio del processo in Egitto a Patrick Zaki.

(21 giugno 2022)

