Bologna presenta la mostra fotografica “Sosteniamoci. Un patto per l’ambiente”

di Redazione Cultura

Mercoledì 18 maggio alle 11, in sala Consiglio del Quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano 119, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “Sosteniamoci. Un patto per l’ambiente”, progetto nato nell’ambito del Patto di collaborazione tra il Quartiere e alcuni cittadini e cittadine che hanno dato vita al gruppo “Canari dei Giardini Margherita”, e con il coinvolgimento di studentesse e studenti dei licei Galvani, Minghetti, Laura Bassi, Fermi e dell’istituto Crescenzi – Pacinotti – Sirani.

La mostra sarà allestita nella sala esposizioni Giulio Cavazza del Baraccano dal 18 maggio al 10 giugno.

(17 maggio 2022)

