Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” a Fabrizio Rossi, martedì 26 aprile la cerimonia in Sala Rossa

di Redazione Bologna

Martedì 26 aprile alle 11.30, nella Sala Rossa di Palazzo D’Accursio, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” a Fabrizio Rossi, il giovane tassista che ha aiutato a partorire in casa una cliente.

La cerimonia si tiene nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Giorgio Guazzaloca, saranno presenti la moglie Egle Selmi e la figlia Grazia. La Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” è una medaglia d’argento che riporta lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’”. L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità.

Il conferimento della medaglia è decisa con decreto del Sindaco.

(22 aprile 2022)

