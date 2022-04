“Alexo”, un assistente vocale ribelle per il nuovo spettacolo comico di Claudio Morici. A Teatri di Vita il 14 aprile

di Redazione Spettacoli

E se la tecnologia si ribellasse all’uomo? Niente di trascendentale o fantascientifico: basta un assistente vocale sottomarca per mandare all’aria la vita quotidiana di un povero diavolo. E’ quel che succede al protagonista dell’ultimo spettacolo comico di Claudio Morici, che acquista al negozio cinese sotto casa “Alexo” (e già il nome avrebbe dovuto far sospettare…), che si rifiuta di obbedire alle richieste, sceglie quel che vuole e alla fine si mette in mezzo con la ragazza di lui. L’appuntamento del giovedì con la stand-up comedy porta sotto i riflettori “Alexo”, a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; www.teatridivita.it), giovedì 14 aprile, alle ore 21. Claudio Morici è scrittore (ha pubblicato cinque romanzi) e comico raffinato, portato al successo in trasmissioni come “Italia’s got talent” e “Propaganda live”.

Anche “Alexo” è nell’ambito della stagione “Fuori, casa” di Teatri di Vita, realizzata in convenzione con il Comune di Bologna e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

Claudio Morici è scrittore, autore e attore teatrale. Ha pubblicato 5 romanzi, i suoi spettacoli hanno girato tutta Italia e scrive pezzi brevi per La7, Rainews, Radio3, Repubblica. Pochi giorni prima del lockdown era in finale a Italia’s Got Talent, e i suoi video vanno in onda su Propaganda Live, La7.

(12 aprile 2022)

