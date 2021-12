Il Sindaco Matteo Lepore in merito alla notizia della imminente scarcerazione di Patrick Zaki: “Bologna ti aspetta”

di Redazione, #Bologna

Di seguito la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore in merito alla notizia della imminente scarcerazione di Patrick Zaki:

“La notizia della imminente scarcerazione di Patrick Zaki è una bella notizia che ci dà una speranza concreta, dopo tantissimi mesi con il fiato sospeso. La felicità in questo momento è comprensibile, ma dobbiamo allo stesso tempo continuare ad essere prudenti, perché è stato un periodo lungo questo, di attesa, e non dobbiamo vanificare gli sforzi. Da quello che sappiamo, perché non abbiamo molte informazioni, la scarcerazione non significa dire liberazione, il processo è ancora in corso, quindi bisogna attendere, capire come si evolverà questa fase. Nelle prossime ore speriamo di avere informazioni più dettagliate.

Bologna, in ogni caso, aspetta Patrick a braccia aperte.”

(7 dicembre 2021)

