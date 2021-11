Il sindaco Lepore ha inaugurato oggi il parco dedicato a Banting e Macleod, i due scienziati che scoprirono l’insulina

di Redazione, #Bologna

Il sindaco Matteo Lepore ha inaugurato oggi il parco in via della Guardia dedicato a Frederick Grant Banting e John James Richard Macleod, gli scienziati che nel 1921 scoprirono l’insulina, in occasione del centenario. Grazie a questa scoperta, nel 1923 i due studiosi ricevettero il Nobel per la Medicina.

Durante l’inaugurazione, cui ha partecipato anche la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli, è stata scoperta la targa commemorativa dedicata ai due scienziati, promossa da AGD – Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici di Bologna, che sta preparando un vasto calendario di iniziative per l’educazione e l’alfabetizzazione sanitaria, a sostegno della ricerca in ambito diabetico e per mantenere una vita sana ed equilibrata.

Il Comune di Bologna ha stanziato 28mila euro tra il 2021 e il 2022 per azioni di riqualificazione del parco nell’ambito del Bilancio partecipativo. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, domenica 14 verrà illuminata blu la facciata del Palazzo del Podestà che si affaccia su Piazza Maggiore, in collaborazione con l’associazione Diabetici Insieme a Bologna.

Lo scopo di queste iniziative è quello di sensibilizzare sull’importanza della ricerca e della cura del diabete anche perché, a seguito della pandemia da COVID-19, i nuovi casi si sono quadruplicati.

(12 novembre 2021)

