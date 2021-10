Il lungo applauso del pubblico del Duse per la riapertura dei teatri

di Ghita Gradita, #Lopinione

Si spengono le luci e il pubblico esplode in un applauso fragoroso, felice, gioioso, a salutare il ritorno del teatro aperto al pubblico, a tutto il pubblico. E’ questa l’immagine che ci porteremo nel cuore per molto tempo regalata dal Teatro Duse di Bologna, dal suo pubblico, certamente lì per lo spettacolo, ma felice di festeggiare il Teatro per il Teatro per il piacere di essere a Teatro.

Non ce ne vorrà Lino Guanciale che riapriva la stagione al 100% giovedì 21 e venerdì 22 ottobre se non abbiamo parlato del suo spettacolo.

(24 ottobre 2021)

