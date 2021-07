“L’amico di tutti”, in anteprima nazionale il nuovo show comico di Paolo Camilli e l’incontro con Elly Schlein. Il 29 luglio

di Redazione, #spettacoli

E se ritornasse a trovarci l’amico immaginario, cosa scoprirebbe di noi adulti? E’ lo spunto per il nuovo show comico di Paolo Camilli, presentato in anteprima nazionale a Teatri di Vita, giovedì 29 luglio alle ore 22.15. “L’amico di tutti”, ovvero un travolgente monologo a più voci, un carosello surreale e satirico per l’attore che ha debuttato in televisione in trasmissioni come “La TV delle ragazze” e “Gli Stati Generali” condotte da Serena Dandini.

In prima serata, alle ore 21, il festival “Cuore d’Aria” si apre con l’ultimo incontro del giovedì, che questa settimana sarà con Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, in una appuntamento intitolato a “La città delle donne”, in cui sarà intervistata dalla giornalista Brunella Torresin, sotto la conduzione di Daniela Camboni. Rimangono, inoltre, in esibizione permanente la mostra fotografica “Una Città fuori dal Comune” di Davide Conte e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

Il festival “Cuore d’Aria”, che apre i battenti alle ore 18, è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

