L’arcivescovo Zuppi e il presidente delle comunità islamiche Lafram e “La città delle fedi” a “Cuore d’Aria” l’8 luglio

Bologna città delle fedi? Accanto alla religione cristiana, tradizionalmente la più diffusa, è ormai consolidata la presenza dei musulmani, che sono oggi 25.000 nel territorio bolognese. A confrontarsi in un dialogo pubblico Teatri di Vita ha invitato monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna dal 2015, e Yassine Lafram, presidente della Comunità Islamica di Bologna e dal 2018 anche presidente nazionale delle Comunità Islamiche d’Italia. L’appuntamento con “La città delle fedi” è a Teatri di Vita, nell’ambito del festival “Cuore d’Aria”, giovedì 8 luglio alle ore 21.

A intervistare i due protagonisti dell’incontro sarà Franca Giansoldati, giornalista e scrittrice, con una lunga esperienza come vaticanista, vincitrice di numerosi premi di giornalismo tra cui il Premio internazionale Ischia. Condurrà la serata la giornalista Daniela Camboni. I rappresentanti delle due più diffuse religioni nel mondo e in Italia parleranno non solo di fede, ma anche di come le comunità religiose vivono nella società, recependone i temi più attuali e urgenti e restituendo alla società prospettive di pensiero e di azione, che vanno dall’accoglienza alla solidarietà. Un confronto che mira a superare il facile stereotipo del conflitto per riflettere un approccio che valorizza le differenze.

In seconda serata è in programma lo spettacolo di stand-up comedy “Pensieri stupendi”, il nuovissimo monologo di Francesco De Carlo, volto televisivo su Rai (“Tutta colpa della Brexit”), Sky e Comedy Central (“Aggratis”, “Gli sgommati”, “Nemico pubblico”, “Comedy Central News” e “Stand Up Comedy”).

L’appuntamento è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), per il festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(7 luglio 2021)

