A San Lazzaro di Savena si va a spasso “Per Campi e Per Orti”

Dopo il successo della passata edizione torna “Per Campi e Per Orti”, la rassegna culturale-naturalistica a cura del Comune di San Lazzaro che si svolge nelle aziende agricole e degli agriturismi del territorio per far conoscere e valorizzare il patrimonio agricolo e ricettivo di San Lazzaro e dare nuova linfa vitale a un settore che ha affrontato notevoli difficoltà durante l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.

Un ricco programma di concerti ed eventi tra campi, vigne e frutteti, che quest’anno si dipanerà per tutta l’estate e fino a settembre, a partire dal 10 luglio.

A San Lazzaro la campagna non è contrapposta alla città, ma parte integrante del contesto urbano. A pochi chilometri dalla centralissima via Emilia, San Lazzaro offre infatti panorami provenzali, campi coltivati, ma soprattutto eccellenze del bio e dell’enogastronomia conosciute in tutta Italia. Olio, vino, prodotti ortofrutticoli, ma anche fiori e piante aromatiche, come la lavanda che questa estate ha riempito anche le dolci colline sanlazzaresi, con paesaggi provenzali a due passi da Bologna.

L’edizione 2021 prevede tre appuntamenti in luglio (il 10, 17 e 20 luglio) con musica e colazioni all’alba in fattoria, due date ad agosto (28 e 29) dove yoga e musical si incontrano per un’inedita unione, e tre date a settembre (7, 9 e 13) con la musica e il teatro per i più piccoli. Il programma completo qui.

(5 luglio 2021)

