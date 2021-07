di Paolo M. Minciotti #bolognapride

C’era il mondo al Bologna Pride. C’era tanto mondo da suggerire a chiunque abbia un minimo di sale in zucca, e sottolineiamo abbia, che le soluzioni chieste ai problemi di discriminazione, vessazione e violenza cui sono sottoposte le persone LGBTIQA+ che non si nascondono più e che di violenza non ne possono più non possono più essere rimandate.

La foto, scattata dal presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti al quale l’abbiamo chiesta in prestito, e che ringraziamo, non ha bisogno di ulteriori commenti. L’Italia di oggi è anche il Bologna Pride ed è tutti i Pride d’Italia. La classe politica di oggi che vuole sgambettare il Ddl Zan tra vari endorsement incrociati è vecchia, asfittica e morta in vita.

E la fa pagare ai cittadini che vogliono solo la libertà di vivere la loro vita.

(3 luglio 2021)

