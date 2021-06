Cultura, contributi a progetti di produzione e programmazione realizzati entro il 2021, è uscito l’avviso pubblico

di Redazione, #Bologna

Dal 24 giugno è online l’avviso pubblico per richiedere contributi per progetti di produzione o programmazione artistica e culturale realizzati nel 2021, anche in un’ottica di integrazione con altri ambiti di attività.

Il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi ad attività realizzate sul territorio comunale nel 2021, con l’obiettivo di rafforzare la ricchezza e la varietà del sistema culturale cittadino per una strategia di sviluppo integrato della città.

Chi può presentare domanda

Le linee di attività finanziabili riguardano progetti realizzati da associazioni iscritte all’elenco Lfa, istituzioni sociali private, fondazioni, società, imprese (anche individuali), liberi professionisti con partita Iva nell’anno 2021.

I progetti che cerchiamo

Lo scopo è quello di intercettare proposte coerenti con la vocazione di Bologna come città delle eccellenze e della qualità diffusa in campo artistico e culturale, in grado di promuovere il proprio territorio anche a livello sovralocale.

I progetti presentati devono essere realizzati nel 2021.

Per presentare la domanda

La domanda può essere presentata compilando il form online cui si accede con credenziali Spid.

Per informazioni scrivere a contributicultura@comune.bologna.it oppure telefonare al numero 0512194545 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13, non attivo da lunedì 16 a giovedì 19 agosto). Maggiori informazioni su Cultura Bologna.

(26 giugno 2021)

